ارتفاع الإصابات بكورونا في فرنسا إلى 1.6 مليون

2020/11/06 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1.65 مليون تقريبا، في السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في فرنسا وصل إلى 39088.

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