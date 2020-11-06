الولايات المتحدة تجدد دعمها لحكومتي العراق وإقليم كردستان لاجتثاث جذور الإرهاب

2020/11/06 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جددت الولايات المتحدة الامريكية، التأكيد على مواصلة دعمها لحكومتي العراق وإقليم كردستان لاجتثاث جذور الإرهاب، فيما أدانت الاعتداء الذي شنه مسلحو العمال الكردستاني على قوات البيشمركة.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات التي شنتها منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي على مسؤولي أمن …

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