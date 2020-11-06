التربية النيابية تدعو لبدء دوام المدارس وتحذر من بقاء الطلبة في المنازل

2020/11/06 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت لجنة التربية النيابية، الجمعة، لبدء الدوام في المدارس للعام الدراسي الجديد، محذرة من بقاء الطلبة في بيوتهم .

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح له، اليوم (6 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو مرحلة السادس أو الثالث المتوسط، بسبب الظروف التي مر بها البلد"، مؤكدا أن "اللجنة تؤيد أغلب قرارات وزارة التربية وداعمة لها".

وشدد على "ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، كما الحال في كوردستان، مع مراقبة الحالات وكيفية الإصابة".

وكانت وزارة التربية قد حددت في وقت سابق موعد بدء العام الدراسي الجديد .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث متلفز، إن الوزارة ليست مرتبكة بقراراتها بشأن العام الدراسي ،وإنما التحديات التي تواجهها صعبة جدا.

وأضاف أن هناك تفاهمات ومباحثات مستمرة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية بشأن العام الدراسي، مؤكداً أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية 10 ملايين طالب في مؤسساتها.

وأشار إلى أنه تم تحديد شهر تشرين الثاني موعدا لبدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه ليس نهائيا، مؤكدا أن القرار سيخضع لدراسة خلية الأزمة الحكومية.

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