الأنواء الجوية: استنفار الجهود لرصد وتسجيل الهزات الأرضية

2020/11/06 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الجمعة، أن العراق قريب من خط الزلازل ،فيما أشارت إلى استنفار الجهود لرصد وتسجيل الهزات الأرضية.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهزة الأرضية في العراق لا يمكن التنبؤ بها، بسبب حركة القشرة الأرضية وتصادم الصفائح".

وأضاف أن "الهيأة العامة مستنفرة جهودها الفنية منذ فترة طويلة، لمتابعة رصد وتسجيل الهزات الأرضية، التي تزايدت في الآونة الأخيرة، نتيجة قرب البلاد من الخط الزلزالي، وخاصة في المناطق القريبة من إيران"، مشيراً إلى أن "الهيأة اتخذت إجراءات احترازية للمحافظة على سلامة المواطنين وابعادهم عن أماكن الخطر المعرضة للهزات الأرضية".

من جانبه أكد المنبئ الأقدم خالد مظفر أن "الزلزال الأخير الذي حدث بتركيا، لن يؤثر في الطقس العراقي، ولكن تأثير الهزة سيكون ارتدادياً ،أي سيكون هنالك زخم في الطبقات الأرضية، لكن فعلها بطيء على امتداد شهور وسنوات".

وأشار إلى حصول تقلبات مناخية خلال الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "الطقس الأسبوع المقبل بالنسبة للمنطقة الوسطى، من يوم الأحد إلى الخميس، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمالية هطول الأمطار، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على المناطق الغربية من العراق ،وكذلك يوم الخميس، إضافة إلى أن العاصمة بغداد ستشمل بهذه الأمطار ،لكنها بسيطة ومتفرقة".

وأوضح أن "درجات الحرارة هذا الأسبوع، ستكون ما بين 34 إلى 35 درجة مع انخفاض بمعدل 5 درجات اليوم الجمعة للمنطقة الوسطى ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية ما بين غائم جزئي إلى غائم مع تساقط الأمطار".

ولفت مظفر إلى أن "الطقس سيكون ممطراً في المرتفعات الجبلية يوم الثلاثاء المقبل إلى يوم الخميس، أما درجات الحرارة للمنطقة الشمالية فستكون منخفضة، ابتداء من يوم أمس الخميس بمعدل 5 درجات"، مبيناً أن "الطقس في المناطق الجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون ثابتة عند 34 درجة".

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