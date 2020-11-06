2020/11/06 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن عناصر حزب العمال نقلوا ساحة معاركهم من تركيا إلى إقليم كردستان.

وأشار الحزب الديمقراطي في بيان إلى أن تصرفات حزب العمال الكردستاني تظهر عداءه الواضح لحكومة الإقليم وقوات البيشمركة، ضمن أجندة إقليمية يدفعه إليها أعداء كردستان، عبر نقل ساحة معاركه من كردستان تركيا إلى إقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن وجود عناصر حزب العمال في سنجار غير قانوني، ولا يمكنهم الطلب بأن يكونوا جزءاً من الحوار في تطبيع الأوضاع فيها، كون سنجار منطقة عراقية كردستانية وتطبيع الأوضاع فيها يكون بالاتفاق بين الإقليم وبغداد فقط .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: حزب العمال نقلوا ساحة معاركهم من تركيا إلى إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: حزب العمال نقلوا ساحة معاركهم من تركيا إلى إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).