ترمب عبر تويتر: أفوز بسهولة لو تم احتساب الأصوات القانونية

2020/11/06 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على وجود عمليات تلاعب وتزوير في الانتخابات الرئاسية.

ترمب قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه سيفوز بسهولة لو تم احتساب الأصوات القانونية، مؤكدا أنه بعد منع مراقبي الحزب الجمهوري من أداء وظيفتهم فإن أي أصوات احتسبت بعد ذلك تعتبر غير قانونية.

ودعا المحكمة الأميركية العليا الى اتخاذ قرار بشأن هذه الأصوات غير القانونية على حد تعبيره.

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