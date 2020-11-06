ديالى تعلن تسجيل اول اصابة بمرض” KHV” في الاسماك

2020/11/06 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت المستشفى البيطري في ديالى، الجمعة، عن تسجيل اول اصابة بمرض KHV داخل احواض الاسماك.وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،انه” ثبت تسجيل اول اصابة بمرض KHV (التهاب الغلاصم الفيروسي)في الاسماك في منطقة جديدة الشط /الغالبية عن طريق قسم المختبرات في دائرة البيطرة لمزرعتي اسماك بعمر ٤ اشهر ويقدر وزن السمكة الواحدة ٣٥٠ غم لافتا الى عقد اجتماع ضم مسؤولي الشعب المعنية ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ، المذخر ) لاتخاذ الاجراءات الرسمية للسيطرة الاصابة “.واضاف الشمري،ان” الاجتماع تمخض عنه عدة قرارات هامة ابرزها مفاتحة السيد المحافظ لتشكيل لجنة مركزية برئاسته وعضوية الدوائر ذات العلاقة حسب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات محلية في مركز المستشفى ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ) “.واشار الشمري الى ان” لجنة مركزية زارت مواقع الاصابة واعداد كشف عن الهلاكات وتوجيه المربيين بعدم نقل الاصبعيات المصابة الى اي منطقة اخرى وعلى ضرورة مراجعة مستوصف الغالبية لاستلام مادة الفركون مجانا ليتم رش وتعقيم الاقفاص والاسماك من اجل السيطرة والحد من الاصابات”.انتهى 25 ف

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