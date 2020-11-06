مدرب الزوراء يكشف سر التفوق على الطلبة

2020/11/06 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب فريق الزوراء باسم قاسم أن الفوز الذي حققه في الجولة الثالثة من الدوري على الطلبة أمس الخميس جاء باستحقاق وجدارة والفريق توفق في التسجيل على خلاف المباراتين الماضيتين.

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