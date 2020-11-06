أربيل.. تغريم المئات لعدم إرتدائهم الكمامة

2020/11/06 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فرضت بلدية محافظة أربيل في إقليم كردستان غرامات على أكثر من 400 شخص لم يتلزموا بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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