التجمع الوطني للنقابات والاتحادات في البصرة يستغرب لعدم دعوته للقاء الكاظمي في المحافظة

2020/11/06 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ابدى التجمع الوطني للنقابات والاتحادات في البصرة استغرابه لما حصل امس في لقاء رئيس الوزراء خلال زيارته للبصرة بعدم توجيه الدعوة له ، بعد ان حاولت الجهات المنظمة للقاء الكاظمي استبعاده من الحضور .



وقال التجمع في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" ان استبعادنا من اللقاء ، هو لكون التجمع يطرح قضايا البصرة المخفية والمسكوت عنها والصراعات والتخلف في الخدمات والاهمال المتعمد والمحسوبيات وعدم إشراك أبناء البصرة في اتخاذ القرارات المعنية ببناء مدينتهم و،كأن المدينة حكر على جهة دون أخرى، وليس لنا الحق بأن ننقل معاناة أهل البصرة وتجمعاتهم المهنية التي تمثلهم ".



واضاف :" في ضوء ذلك كان التجمع الوطني للنقابات والاتحادات عامل خير يراد به الحق ، ولا يطمح سوى لبناء البصرة ، وقد أعلنا ذلك أكثر من مرة في بياناتنا السابقة .



لهذا وجدنا أن هناك من يحاول أن يعرقل هذه المسيرة الثابتة و الرصينة و الراسخة باعتبارها تنظيمات جماعية وليست فردية " ./انتهى

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