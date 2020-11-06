المحمداوي يجدد مخاطبة الحكومة بشأن اخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت

2020/11/06 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن اخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت، والا تتحمل الجهة المقصرة الجزاءات القانونية.



وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه "لقد جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في المحافظة، وقد سلكنا الطرق القانونية لإلزام الحكومة باخراج هذه النفايات بأسرع وقت ، لكن دون أي إذن صاغية".وأضاف " كررنا مخاطباتنا لرئاسة الوزراء بشأن هذا الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وبما أن الحكومة لم تستجب خلال المدة التي يحددها قانون مجلس النواب وتشكيلاته وهي ١٥ يوما ، فان هذا يعد امتناعا عن أداء واجب وطني وقانوني يتوجب تطبيق الجزاءات المناسبة وفق قانون العقوبات العراقي "./انتهى

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