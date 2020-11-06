خبير اقتصادي لـ/نينا/ استمرار تأخير تمويل الرواتب سابقة خطيرة تمس هيبة الدولة

2020/11/06 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي:" ان استمرار تأخير تمويل الرواتب شهرين متتالين سابقة خطيرة تمس هيبة الدولة".وقال قصي،في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان بقاء الوضع بالنحو الحالي سيفضي الى فقدان ثقة الموظف بالمؤسسة التي يعمل فيها".واضاف:" يفترض بالحكومة ان تكون لديها اولويات في الصرف، ودرجها ضمن رواتب الموظفين، وذلك لم يحصل حيث استمرت النفقات غير الضرورية ، بالرغم من وجود انخفاض واضح في عائدات النفط".واكد الخبير الاقتصادي :ان "وزارة المالية تتحمل مسؤولية بقاء اوجه الصرف بنفس النسب التي كانت عليها العام الماضي، بالرغم من دخولنا في عجز وعدم امكانية تلبية الرواتب".وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اكد انه :" اذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب الى خمسة اسابيع ،بسبب عدم توفر السيولة المالية./ انتهى8

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