بنك عراقي يعلن انجاز توزيع رواتب المتقاعدين

2020/11/06 | 13:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، الجمعة، إنجاز توزيع رواتب المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) لشهر تشرين الثاني....

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