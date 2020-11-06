تسجيل 997 اصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان

2020/11/06 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق

أعلن آري جلال رئيس مؤسسة لوتكه لشؤون اللاجئين والنازحين عن انقاذ القوات الامنية المصرية عشرات اللاجئين الكورد من الغرق.

وقال ...

الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي

هديل طلال أديبة عراقية شابة رغم طبيعة عملها في السلك الدبلوماسي الا انها اخترقت مجال الادب والرواية، وتشق طريقها بمثابرة وعزيمة لتساهم في ان تتذوق الاجيال المقبلة الاحس...

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مطلب جماهيري أم مشروع سياسي؟

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