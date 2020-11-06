في تحول جذري.. بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة

2020/11/06 | 13:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز.

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