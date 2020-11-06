محدث..بايدن يقلب الطاولة على ترامب في جورجيا ويقترب من الرئاسة

2020/11/06 | 13:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلب المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على منافسه دونالد ترامب في ولاية "جورجيا"، ليقترب أكثر من حسم السباق الرئاسي، مع استمرار تقدمه في "نيفادا"

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