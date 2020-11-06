الأمن الوطني يضبط 4 شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في أحد الموانئ

2020/11/06 | 13:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط 4 شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في أحد الموانئ البصرة.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل …

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