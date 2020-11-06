العراق :سيتم استدعاء وزير النقل الى البرلمان بخصوص ميناء الفاو

2020/11/06 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من

طريقة إلغاء عقد إنشاء ميناء الفاو

الكبير بهذه السهولة والسرعة من قبل

وزارة النقل وعدم الاكتراث للإلتزامات

المالية والقانونية، مؤكدة أن الوزير

سيتم استدعاؤه من قبل

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