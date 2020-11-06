في ظل استمرار فرز الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب بولاية جورجيا

2020/11/06 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في ولاية جورجيا الحاسمة بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام أميركية.

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