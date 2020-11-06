2020/11/06 | 13:43 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: أصبحت سارة مكبرايد أول عابرة جنسيا تصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فوزها في السباق الانتخابي في ولاية ديلاوير.

وقد هزمت مكبرايد المرشح الجمهوري ستيف واشنطن في تنافسهما للفوز بمقعد السيناتور الديمقراطي هاريس مكداويل الذي لم يترشح لدورة جديدة.

وكانت مكبرايد، 30 عاما، تعمل سكرتيرة صحفية لجماعة حملة حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق مجتمع الميم ( مجتمع المثليات والمثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي والمتحيرين) (LGBTQ)، كما كانت متدربة في البيت الأبيض إبان ولاية الرئيس باراك أوباما.

وكانت واحدة من حفنة مرشحين حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق في ليلة الانتخابات المحتدمة في عموم الولايات المتحدة.

وكتبت مكبرايد في تغريدة بعد فوزها: ” آمل هذه الليلة أن أُظهر لأعضاء مجتمع الميم أن ديمقراطيتنا كبيرة وواسعة بما فيه الكفاية لهم أيضا”.

ولم تكن مكبرايد المرشحة العابرة جنسيا الوحيدة التي حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الانتخابات الأخيرة، فهناك أيضا تايلور سمول، 26 عاما، التي انتخبت في مجلس النواب عن ولاية فيرمونت، كما حققت ستيفاني بايرز انجازا تاريخيا أخر في ولاية كانساس، وأصبحت أول عابرة جنسيا من سكان أمريكا الأصليين تنتخب في هيئة تشريعية أمريكية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب اول متحولة جنسيا في مجلس الشيوخ الأمريكي 7 SKY TV.

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