2020/11/06 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

203 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز الامن الوطني، الجمعة، ضبع اربع شاحنات محملة بألاف الهواتف والحاسبات والكاميرات في احدى موانئ البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (6 تشرين الثاني 2020)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل خمسة وعشرين الف هاتف نقال ومئة وثلاثين كاميرة مراقبة وستمئة وخمسا وعشرين حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد"

واضاف، انه "تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهربا من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية".

واوضح، ان "المضبوطات قد سلمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في احدى موانئ البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في احدى موانئ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).