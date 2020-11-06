سولاف سعيدة بمسرح الرشيد

2020/11/06 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع- فاطمة رحمة

أعربت الفنانة سولاف جليل عن سعادتها بالأعمال الجارية من قبل دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار؛ لترميم وصيانة مسرح الرشيد؛ بهدف إعادته إلى سابق فاعليته الثقافية.

وقالت سولاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسرح الرشيد يعدّ رئة ثقافية مهمة سبق وأن شهد عروضاً مسرحية وسينمائية ومهرجانات أدبية وعلمية وفنية ،وصورت في استديوهاته مسلسلات مهمة" مؤكدة أنه "فضلاً عن الأثر الثقافي المهم..



محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، لمسرح الرشيد فإن أثره المعيشي مهم للفنانين الذين انقطعت موارد عيشهم بسبب توقف الإنتاج التلفزيوني وتدني أجور الممثل عن النزر اليسير الذي يتاح له" .

وأضافت أن "العروض المسرحية والسينمائية التي نأمل بأن تستثمرها الدائرة في الرشيد، من شأنها إعادة هيبة الفن والفنان في العراق" .

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