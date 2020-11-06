أسباب وأعراض سرطان المثانة - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/06 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي *تعريب فريق دار الأكاديمية لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.أعراض مرض سرطان المثانة إن العرض الأكثر دلالة على سرطان المثانة هو وجود دم في البول.البيلة الدموية هو الاسم الطبي لهذا المرض وعادة ما يكون بدون ألم، ويمكنك أن ترى خيوط من الدم في البول الخاص بك أو ربما يتغير لون دم البول الخاص بك إلى اللون البني، وهذا الدم لا يمكن رؤيته دائماً ......





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