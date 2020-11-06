جهاز الخدمة السرية يعتزم إرسال تعزيزات إلى مقر إقامة جو بايدن

2020/11/06 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم جهاز الخدمة السرية الأميركي المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين إرسال تعزيزات إلى مقر إقامة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واكدت مصادر لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية ترجيحها إعلان فوز بايدن بالانتخابات، في ظل تقدمه في ولايات حاسمة، مثل بنسلفانيا وأريزونا.

ومن المحتمل في حال إعلان فوز بايدن أن يلقي خطاب النصر في ديلاوير، حيث يقيم حاليًا، قبل أن يتوجّه مع موكب حماية خاصّ من جهاز الخدمة السريّة إلى البيت الأبيض.

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