اكتشاف أخطر الفترات التي يكون فيها المصاب بكورونا معديًا للاخرين

2020/11/06 | 13:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف مركز علم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين في روسيا أن مصاب كورونا يمكن أن يعدي المحيطين به قبل ظهور الأعراض الأولى للمرض بـ3 أو 4 أيام، حيث يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس، بحسب خبيرة روسية في مجال الأوبئة.

وقالت البروفيسور الروسية ناتاليا بشينيشنايا، وهي نائب مدير المركز أ إن شخصا مصابا بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ5 أيام أو بـ7 أيام أحيانا.

وأوضحت أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشى بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تماما فيما بعد.

وأظهر آخر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 46.37 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و198,168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.العربية نت

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