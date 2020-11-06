الاقليم يسجل 33 وفاة و997 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/06 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم الجمعة تسجيل 33 حالة وفاة وقرابة 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

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