تقرير بريطاني يتحدث عن مرض بوتين ونيته التنحي.. والكرملين يعلق

2020/11/06 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي التنحي عن منصبه مطلع العام المقبل، الأمر الذي لم يؤكده مصدر آخر.

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