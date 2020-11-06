اقليم كوردستان..تسجيل 997 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/06 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 997 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 252،، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6786 فحصا جديدا)

• (2073) اربيل

• (1512) السليمانية

• (2907) دهوك

• (47) حلبجة

• (167) كرميان

• (80) رابرين

2.



الاصابات: (997 اصابة جديدة)

• (342) اربيل

• (159) السليمانية

• (406) دهوك

• (20) حلبجة

• (40) كرميان

• (30) رابرين

3.



الشفاء: (430 حالة شفاء جديدة)

• (104) اربيل

• (30) السليمانية

• (231) دهوك

• (31) حلبجة

• (34) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (33 حالة وفاة جديدة)

• (7) اربيل

• (11) السليمانية

• (6) دهوك

• (4) حلبجة

• (2) كرميان

• (3) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحصوات 687472 (245552 اربيل ، 158614 السليمانية، 277324 دهوك، 5982 حلبجة).

* الاصابات 82605 (30422 اربيل ، 23944 السليمانية، 25568 دهوك، 2671 حلبجة).

* الشفاء 51680 (18607 اربيل ، 18148 السليمانية، 12504 دهوك، 2421 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 28309 (11076 اربيل ، 4522 السليمانية، 12566 دهوك، 145 حلبجة).

* الوفيات 2616 (739 اربيل ، 1274 السليمانية، 498 دهوك، 105 حلبجة).

PUKmedia ترجمة

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