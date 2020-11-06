اقليم كوردستان..تسجيل 997 اصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 252،، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كالاتي:
1.
الفحوصات: (6786 فحصا جديدا)
• (2073) اربيل
• (1512) السليمانية
• (2907) دهوك
• (47) حلبجة
• (167) كرميان
• (80) رابرين
2.
الاصابات: (997 اصابة جديدة)
• (342) اربيل
• (159) السليمانية
• (406) دهوك
• (20) حلبجة
• (40) كرميان
• (30) رابرين
3.
الشفاء: (430 حالة شفاء جديدة)
• (104) اربيل
• (30) السليمانية
• (231) دهوك
• (31) حلبجة
• (34) كرميان
• (0) رابرين
4.
الوفيات: (33 حالة وفاة جديدة)
• (7) اربيل
• (11) السليمانية
• (6) دهوك
• (4) حلبجة
• (2) كرميان
• (3) رابرين
احصائية عام:
* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)
* الفحصوات 687472 (245552 اربيل ، 158614 السليمانية، 277324 دهوك، 5982 حلبجة).
* الاصابات 82605 (30422 اربيل ، 23944 السليمانية، 25568 دهوك، 2671 حلبجة).
* الشفاء 51680 (18607 اربيل ، 18148 السليمانية، 12504 دهوك، 2421 حلبجة).
* تحت العناية الصحية 28309 (11076 اربيل ، 4522 السليمانية، 12566 دهوك، 145 حلبجة).
* الوفيات 2616 (739 اربيل ، 1274 السليمانية، 498 دهوك، 105 حلبجة).
PUKmedia ترجمة
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