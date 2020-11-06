هل تلحق ديمقراطية واشنطن باشتراكية موسكو نحو الزوال والتفكك.؟؟

2020/11/06 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، بداً العالم يشهد احداثاُ غير ماًلوفة على مستوى الدول والشعوب، وهي خارج المعايير الماًلوفة، وبداًت المنظمات والاًحلاف والاًتفاقيات الدولية تفقد فعاليتها في توجيه التوازنات الدولية.

تاريخياً أخفقت منظمة (عصبة الاًمم) التي تأسست في عام ١٩١٨ في تحقيق الاًمن والسلم الدوليين ونشبت الحرب العالمية الثانية بتفاصيلها المعروفة للجميع.

وبعد انتهاء الحرب تاًسست (منظمة الاًمم المتحدة) في عام ١٩٤٥ في مدينة (سانفرانسسكو) كبديل لمنظمة عصبة الاًمم الملغية، وبهدف (كما يفترض) تحقيق السلم والاًمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي.

فمنذ عام ١٩٤٥ ولغاية ١٩٩١ اصبح لغدد من (المبادىء و الآليات و الأحلاف) الدولية تلعب دورا واضحاً باتجاه تحقيق نوع من التوازن الدولى بين الاًتجاهات المختلفة ومسائل حقوق الشعوب بصورة او الاخرى، وتتمثل اختصاراً بما يلي:-

١- آلية (الاًمم المتحدة) ومنظماتها المتنوعة التي حافظت بصورة ما على مسار التوازن الدولي وخاصةً بين المعسكرين المتصارعين آنذاك المتمثلين بالمعسكر الاًشتراكي و المعسكر الديموقراطي.

٢- سيادة (المبداً الاًشتراكى) المزعوم في العمل في الدول الاشتراكية بقيادة (موسكو)، باتجاه تحقيق مصالح شعوبها حسب قناعة تلك الدول في ممارسة الحكم.

٣- سيادة (المبداً الديمقراطي) المزعوم في العمل في الدول الراُسمالية بقيادة (واشنطن)، باتجاه تحقيق مصالح شعوبها في ممارسة الحكم.

٤- وكانت هناك (آليتين) الى جانب آلية الاًمم المتحدة تلعبان دوراً بارزاً في المحافظة على مصالح تلك المجموعتين من الدول وشعوبهما، وتتمثل بكل من:-

اً -آلية حلف (الناتو) العسكري الذي تاًسس في (واشنطن) في عام ١٩٤٩، لاجل حماية (الحكم) في الدول الديمقراطية.

ب- الية حلف (وارسو ) الذي تأسس في عام ١٩٥٥ لاًجل حماية (الحكم ) في الدول الاًستراكية.

باختصار ......ما يراد ان نتوصل اليها، ان رغم وجود كل هذه الآليات ومنذ عام ١٩٤٥ ولغاية عام ١٩٩١ نرى ان طبيعة العلاقات الدولية لم تكن مستقرة بشكل مطلوب، واستمرت الصراعات والتوترات بين المعسكرين وكذلك بين الدول ضمن المجموعة الواحدة وكانت من نتاىًجها المعروفة مايلي:-

١- تفكك دولة الاتحاد السوفيتي ومعها معظم دول المجموعة الاشتراكية.

٢- العزوف عن ممارسة (الاشتراكية) في العمل.

٣- انهيار حلف وارسو.

٤- والفقدان التدريجي لدور وهيمنة الاًمم المتحدة ومنظماتها على الصعيد العالمي.

٥- حصول التضارب والتناقض بين دول المجموعة الديمقراطية و ضعف دور اتحاداتها .

٦- حصول الضعف و التردد في دور حلف الناتو العسكري في مسألة حماية مصالح تلك الدول.

وأخيرا .....



ما يحصل الان من ممارسات غير ماًلوفة في (انتخابات ٢٠٢٠) الاًمريكية، سواء من قبل المرشحين الرىًاسيين او مناصريهما، لامر غير معتاد وغريب ان يحصل مثل هذا الوضع الماًزوم بكل سلبياته في اعرق دولة ديمقراطية في العالم.

وكما توصف من قبل وسائل الاعلام والمسوؤلين والسياسيين الامريكان أنفسهم فان هذه الممارسة الاًنتخابية الحالية تتصف بما يلي:-

— محاولات اقتحام مراكز الانتخابات.

— محاولات ابعاد المراقبين من المراكز الاًنتخابية.

— غلق أبواب المتاجر بالحديد خوفاً من عمليات نهب مرتقبة.

— التهديد بالسلاح ونشر الرعب بين المواطنين.

— حصول عمليات التزوير والتلاعب بالاًصوات، وفقدان الشفافية.

— احتساب أصوات غير قانونية.

— احتساب أصوات المتوفيين.

— حدوث المظاهرات وأعمال الشغب والمشاجرات بين المؤيدين لكل طرف.

— حصول استقطاب تام واحتقان حاد في الشارع وبين مؤيدي الطرفين، والتلويح بالحرب الآهلية.

— انتشار المفارز الاًمنية في المناطق الحساسة لمواجهة اي طارىً .

— اهم من هذا وذاك هو توجيه طعون قانونية مسبقة بنتائج الفرز قبل انتهاء العملية بكاملها، والتهديد بعدم تسليم او تداول السلطة سلمياً، ....الخ.

خلاصة القول .....



ان الصفات اعلاه اللصيقة (بانتخابات ٢٠٢٠) الآمريكية لاتختلف عن تلك التي تجري في دول فوضى غير ديمقراطية، وهي تسجل بكل المقاييس خيبة أمل لمعظم الشعوب التي تنظر الى الديمقراطية الاًمريكية كمثل اعلى يحتذى به، وشوهت الصورة الحقيقية للديمقراطيات الغربية، او ربما بينت حقيفتها المزيفة.

ختاماً ....



راًينا عمليا في عام ١٩٩١ (انهياراً) في تطبيق (المبداً الاشتراكي) بدأ (بموسكو) ومن ثم (تفككاً) في منظومة (الدول الاًشتراكية).

فهل من المتوقع ان تؤدي (انتخابات ٢٠٢٠ ) الامريكية الى حدوث (الآنهيار ) في تطبيق (المبداً الديمقراطي) بداًً بواشنطن و(تفككاً) في منظومة (الدول الديمقراطية) وتذهب امال الشعوب هباءً ......؟؟!!.

دعنا ماذا سوف نرى بهذا الشأن..!!.

د.



اراس حسين دارتاش‌

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