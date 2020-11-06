شركات عالمية رصينة ستعمل على تأهيل مداخل العاصمة بغداد

2020/11/06 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تعتزم محافظة بغداد، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتأهيل مداخل العاصمة الخمسة.وقالت مديرة التخطيط العمراني في المحافظة فاطمة الحسناوي لـ/المعلومة/، إن “المحافظة أعدت تصاميم وقاعدة بيانات متكاملة لتأهيل المداخل الخمسة في بغداد”، مشيرة إلى أن “تلك المشاريع ستحال استشارياً وتدقيقياً إلى شركات عالمية بعد شهر من العام الحالي”.وأضافت الحسناوي أن “المشروع سيعلن عنه في مواقع عالمية، وتم تشكيل لجنة لاختيار مواصفات الشركات التي تدخل في هذا النطاق، حتى يتم اختيار أقوى الشركات التي تمتلك أعمالاً مماثلة لتصاميم الطرق السريعة”.وتابعت أن “هذه الطرق المؤدية للمداخل الخمسة ستصمم بأسس عالمية ،فالمقطع منها سيكون بـ 100متر ويتضمن 14 عنصراً هي عبارة عن مسارات للحمولات الثقيلة ،ومسارات للحمولات العادية ،وأجهزة سونار، مع بوابات وسيطرات، فضلاً عن شاشات الكترونية وحفر اختبارية ،والتنسيق مع الدوائر الخدمية، وتنفيذ تقاطعات وجسور للمشاة وساحات للتبادل التجاري ،ومحطات الوقود ،واستراحة حسب ما يتطلبه الطريق والموقع”.وأشارت الحسناوي إلى “دراسة الطريق بأكمله من بداية المحافظة المجاورة لبغداد إلى داخل العاصمة، وأن مجموع أطوال طرق المداخل الخمسة بلغ 177 كيلومتراً ،وستوضع التصاميم على هذا الأساس”، مبينة أن “المشروع سيعتمد أما توفر التخصيصات المالية لينفذ على مراحل، أو أن يحال إلى فرص استثمارية مع فرض التصاميم أن تنفذ من قبل المستثمر”.انتهى/25

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