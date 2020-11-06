المحمداوي: تجديد عقود تراخيص الهاتف سرقة لقوت الشعب

2020/11/06 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

طالب النائب عن كتلة بدر كريم عليوي المحمداوي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بايقاف تراخيص شركات الهاتف النقال واعادة جميع الديون

وقال المحمداوي في بيان تلقته /المعلومة/، انه”للحيلولة دون وقوع الفساد وهدر للمال العام نؤيد ونساند حملة لا تجديد لعقود تراخيص الهاتف النقال ومحاسبة كل من تسبب بهذا العقد والعمل على منح تراخيص جديدة وعلنية”.واضاف، ان”شركات الهاتف النقال اثقلت كاهل المواطن العراقي من حيث التسعيرة الباهظة مقارنة مع رداءة الخدمة التي لا ترتقي الى مافي دول الجوار من خدمات”.

وطالب المحمداوي، بـ”فتح مجال المنافسه للحصول على أفضل خدمة وارخصها والعمل على الاسراع بتاسيس شركة اتصالات وطنية عراقية”.انتهى/25

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