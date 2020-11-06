دحض دور الثوم والبصل في تقوية المناعة

2020/11/06 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مستشارة الطب المخبري في مركز

التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث

المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية

المستهلك الروسية، مارغريتا

بروفوتوروفا، أن التقوية الحادة

للمناعة بالليمون أو الثوم أو البصل

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