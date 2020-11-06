الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

2020/11/06 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد منظمة الصحة العالمية أن على

البشرية الاستعداد لوباء جديد، مشيرة

إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول

الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي

لجمعية الصحة العالمية الـ73.

وقالت: "لقد رأينا خلال العام ا

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