وزير الاقتصاد اللبناني يرد على فضيحة هبة الطحين العراقي المخزون

2020/11/06 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف

الاعمال اللبنانية راوول نعمة كتابا

الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن

تخزين هبة الطحين العراقي.

وأفاد انه "لم يكن على استعداد لتفريغها

وتخزينها في غضون 3 ايام

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