2020/11/06 | 14:14 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة “سي إن إن” وموقع “أكسيوس”، بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

وأصبح بايدن الذي يحظى ب264 صوتاً من كبار الناخبين إذا تمّ احتساب أريزونا (صوتاً)، اقرب من أي وقت للفوز في السباق الإنتخابي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في تحول جذري..



بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تحول جذري.. بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تحول جذري.. بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).