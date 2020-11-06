بعد فرز 90 الى 99% في بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.. تعرف على نتائج ترمب وبايدن

2020/11/06 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

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مع استمرار عمليات العد والفرز تتوجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية (بنسلفانيا واريزونا و جورجيا)، لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترمب وجو بايدن.

ونستعرض فيما يلي لكم النتائج الأولية وفق ما جاء في وسائل الاعلام الاميركية:

1- (بنسلفانيا): تم (فرز 95% من الأصوات): المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270.

ترامب: 3,286,171 مليون صوت (49.5%)

بايدن: 3,267,942 مليون صوت (49.2%)

ترمب يتفوق على بايدن بنحو 20 الف صوت.

2- (أريزونا (تم (فرز 90% من الأصوات): المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270.

ترمب: 1,485,010 مليون صوت (48.5%)

بايدن: 1,532,062 مليون صوت (50.1%)

بايدن يتفوق على ترامب بنحة 47 الف صوت.





3- (جورجيا (تم (فرز 99% من الأصوات): المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270.

اظهرت نتائج غير رسمية تجاوز بايدن لترامب بعدد الأصوات في جورجيا، مظهرة أن بايدن الآن متقدم على ترامب بـ917 صوتا، في حين تشير التوقعات إلى وجود نحو 10 آلاف صوت لازالت لم تفرز في الولاية.

ترمب: 2,448,232 مليون صوت (49.4%)

بايدن: 2,447,769 مليون صوت (49.4%)

ا.ح

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