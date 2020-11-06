المرض “الخطير”  يصل إلى مياه ديالى

2020/11/06 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت المستشفى البيطري في ديالى، الجمعة، عن تسجيل اول اصابة بمرض KHV داخل احواض الاسماك.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري في تصريح صحفي، انه” ثبت تسجيل اول اصابة بمرض KHV (التهاب الغلاصم الفيروسي)في الاسماك في منطقة جديدة الشط /الغالبية عن طريق قسم المختبرات في دائرة البيطرة لمزرعتي اسماك بعمر ٤ اشهر ويقدر وزن السمكة الواحدة ٣٥٠ غم لافتا الى عقد اجتماع ضم مسؤولي الشعب المعنية ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ، المذخر ) لاتخاذ الاجراءات الرسمية للسيطرة الاصابة “.

واضاف الشمري،ان” الاجتماع تمخض عنه عدة قرارات هامة ابرزها مفاتحة السيد المحافظ لتشكيل لجنة مركزية برئاسته وعضوية الدوائر ذات العلاقة حسب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات محلية في مركز المستشفى ( الوبائيات ، المختبر ، الدواجن والاسماك ) “.

واشار الشمري الى ان” لجنة مركزية زارت مواقع الاصابة واعداد كشف عن الهلاكات وتوجيه المربيين بعدم نقل الاصبعيات المصابة الى اي منطقة اخرى وعلى ضرورة مراجعة مستوصف الغالبية لاستلام مادة الفركون مجانا ليتم رش وتعقيم الاقفاص والاسماك من اجل السيطرة والحد من الاصابات”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الزراعة،الخميس، عن ظهور مرض الكوي هيربس فيروس في الأسماك في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محددة من بغداد خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت “ “يس عراق” نسخة منه، أنه تم عقد اجتماع لخلية الأزمة وهيئة الرأي في دائرة البيطرة وكان أول تشخيصها أن هذه الإصابات لمرض الكوي هيربس فيروس”.

وبعد تشخيص الإصابات أوصت هيئة الرأي في الدائرة باتخاذ الإجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الإصابة، فضلاً عن التثقيف الإعلامي لمربي الأسماك.

كما طلبت اللجنة من المستشفيات البيطرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستنفار العام وذلك من خلال إبلاغ رؤساء السلطات الإدارية في المحافظات المستهدفة بتشكيل لجان مركزية حسب المادة 16 أولاً من قانون الصحة الحيوانية، فضلا عن رفع درجات الرصد والتحري القصوى في أقفاص وأحواض تربية الأسماك والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.

ودعت إلى إرسال عينات الى المختبر المركزي، فيما اتخذت اللجنة قراراً بالسماح بنقل الإصبعيات والكفيات بشرط توفر الشهادة الصحية إضافة إلى سماحها بتسويق الأسماك الكبيرة المعدة للتسويق بشرط توفر شهادة صحية بيطرية.

كما شددت اللجنة على إبلاغ المربين وأصحاب مشاريع الأسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي، مؤكدةً إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية لحين توفر العلاج، فضلا عن زيادة الوعي للمربين والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض.

ويعرف مرض الكوي هيربس في الأسماك بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم.

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