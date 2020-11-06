العراق والأردن يستعرضان ما تم إنجازه لإنشاء المدينة الإقتصادية المشتركة

2020/11/06 | 14:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستعرض الجانبان العراقي والأردني خلال اجتماع موسع ماتم إنجازه من متطلبات لانشاء المدينة الإقتصادية المشتركة بين البلدين.

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