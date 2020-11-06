صحة ميسان تصدر توضيحاً بشأن القبض على متهم انتحل صفة طبيب في مستشفى الصدر

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت دائرة صحة محافظة ميسان، الجمعة، 06 تشرين الثاني، 2020،توضيحا بشأن حقيقة القبض على احد الاشخاص، وهو ينتحل صفة طبيب في مستشفى الصدر التعليمي ب‏العمارة‏.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود توضيح التالي: في يوم الخميس 5 تشرين الثاني الساعة 9 مساء قام المدعو (ع .



ه ) بالدخول الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر مرتدياً صدرية بيضاء وعند دخوله تم ملاحظته من قبل الإدارة الخافرة في المستشفى حيث لم يستمر بقاؤه في الطوارئ اكثر من 7 دقائق".

واضاف البيان :"بعد ذلك خرج من الطوارئ وتم ايقافه من قبل الإدارة الخافرة والاستفهام من عمله وهويته (ادعى انه طالب في احدى الكليات الطبية) وبعد التدقيق بالاوليات، تم التحفظ عليه من قبل اثنين من منتسبي المستشفى واقتياده الى مركز الشرطة التابع الى المستشفى لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وتابع البيان أن "كاميرات المستشفى قد رصدت وسجلت فترة بقاءه بالمستشفى بصورة كاملة، فضلا عن عملية التحفظ عليه وتسليمه الى مركز شرطة المستشفى من قبل الإدارة ".

واشار إلى أن "الدائرة تطمأن مراجعي كافة مؤسساتنا الصحية ان اجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسة متابعة بشكل دقيق من قبل الكادر الإداري على مدار الساعة والتعاون مع قوات حماية المؤسسات الصحية".

وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة ميسان، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً انتحل صفة طبيب.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم من مواليد 2000 انتحل صفة طبيب في محافظة ميسان".

وأضافت، أن "المتهم كان يرتدي زياً طبياً في مستشفى الصدر بمحافظة ميسان جنوبي العراق".

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