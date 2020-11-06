بيان رسمي: الولايات المتحدة تجدد دعمها لرئيس الوزراء العراقي لمواجهة حزب العمال الكردستاني

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على هجوم عناصر حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة، فيما أكدت دعم الولايات المتحدة لحكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وحكومة إقليم كردستان لاستئصال الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كال براون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة، تُدين بشدة الهجمات التي شنها حزب العمال الكردستاني الإرهابي يوم أمس على مسؤولي الأمن في إقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان: "سيبقى موقفنا ثابت في دعمنا لرئيس الوزراء العراقي السيد الكاظمي وحكومة إقليم كوردستان في جهودهما لاستئصال الإرهاب، ونتقدم بتعازينا الحارة وتعاطفنا لأسر القتلى والجرحى في هذه الهجمات".





وأمس الخميس، عدَّت هيئة رئاسة مجلس النواب، الهجوم الذي شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة، اعتداء على السيادة الوطنية.وقال بيان للرئاسة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاعتداء الذي قام به مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، اعتداءً على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية".ودعا البيان الحكومة إلى "ضبط الأمن في هذه المناطق، ومنع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم بسبب قوات خارجة عن القانون".وشددت على ضرورة أن "تأخذ الحكومة دورها في تقوية المؤسسات العسكرية الأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها، والعمل على التنسيق المشترك مع إقليم كردستان لردع مثل هذه التحركات والاعتداءات المتكررة داخل الأراضي العراقية، والتي تمثل انتهاكا لسيادة البلاد".

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