مكافحة إجرام كركوك تلقي القبض على عصابة سطو مسلح

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت مفارز مكافحة إجرام كركوك، عملية إلقاء القبض على عصابة سطو مسلح، من خلال نصب كمين محكم.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة الإجرام في قيادة شرطة محافظة كركوك التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة قامت بنصب كمين شمالي المحافظة في منطقة شوراو، وأثناء قيام العصابة بالدخول الى …

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