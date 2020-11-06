العزاوي: قانون الانتخابات بصورته الحالية ينذر بـ”تزوير كبير”

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذر الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، من تزوير كبير نتيجة المصادقة على قانون الانتخابات بصورته الحالية.وقال العزاوي في تغريدات عبر “تويتر” تابعها “النور نيوز”، ان “‏المصادقة على قانون الانتخابات بصورته الحالية ينذر بوقوع تزوير كبير في الكثير من المحافظات”.وأضاف، “‏كنّا نتمنى تعديل المادة ٥/ رابعاً، والتي ابقت …

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