اسعار النفط تتراجع اكثر من 2 % مع ارتفاع الاصابات بكورونا

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / هبطت اسعار النفط الأمريكي ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم الجمعة إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والمستمرة لفترة طويلة.وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار أو ما يعادل 2.7 بالمئة إلى 37.73 دولارا للبرميل بعد أن نزل 0.9 بالمئة أمس الخميس.



وتراجع خام برنت 1.05 دولار أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 39.88 دولارا، بعد أن هبط 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.وخفضت المفوضية الأوروبية أيضا توقعاتها الاقتصادية وتنبأت بأن الاتحاد الأوروبي لن يشهد انتعاشا إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى 2023.ويظهر فرز واتجاهات الأصوات في الانتخابات الأمريكية ان الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في حزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يضغط على النفط./انتهى8

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