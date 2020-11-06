اطلاق نار على منزل مدير تربية البصرة

2020/11/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اطلق مسلحان مجهولان النار على منزل مدير تربية البصرة .وذكر مصدر امني " ان منزل مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان في منطقة الجبيلة ، تعرض في وقت متأخر ليلة امس، الى اطلاق نار من قبل مسلحين كانا يستقلان سيارة ولا ذا بالفرار ،بحسب ما وثقته كاميرات المراقبة" .واضاف :" ان الحادث اسفر عن الحاق اضرار في واجهة المنزل ، دون وقوع اصابات بشرية " ./انتهى

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