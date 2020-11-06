عودة 420 نازحا الى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين

2020/11/06 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة 55 اسرة نازحة بواقع 420 فردا يسكنون قضاء سامراء ومنطقة الحويش الى مناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكيرفي بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: انه "باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة بواقع 420 فردا من سامراء والحويش الى مناطقهم الاصلية في قرى (البوخنجر والبوخليفة والعشاعشة) قرب طريق تكريت بغداد في محافظة صلاح الدين".

وتابع جهاكير: ان"عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم وبالتعاون مع الادارة المحلية في قضاء سامراء وقوات الحشد الشعبي في منطقة الثرثار وتم ايصال الاسر الى مناطق سكناها الاصلية".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة ‌

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