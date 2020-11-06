الصحة العالمية توجه إنذاراً صحياً لسكان الأرض: استعدوا لوباء جديد!

2020/11/06 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المجتمع الدولي الى الاستعداد لوباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73.

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