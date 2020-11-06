مسؤول محلي ينفي وصول رافع العيساوي الى الرمادي

2020/11/06 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

بنفى قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الجمعة، وصول رافع العيساوي الى مدينة الرمادي .وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” موكب كبير كان يضم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير والتخطط خالد البتال وصلا الى مدينة الرمادي زارا ديوان المحافظة واجتمعا مع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وقائد شرطة المحافظة الفريق الحقيق هادي رزيج وقائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي وعدد اخر من المسؤولين في الحكومة المحلية والقيادات الامنية وظن البعض من المواطنين ان احد الموكبين يضم رافع العيساوي “.واضاف ان” رافع العيساوي لم يكن ضمن الموكبين وهو شخصية غير حكومية ويعد مواطن عادي ليس لدية اي موكب ولا يملك الصفة الرسمية ، مؤكدا ان الترويج الاعلامي عبر البعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وصول العيساوي الى الرمادي من ضمن الموكبين عارية عن الصحة “.في سياق متصل استقبل سكان مدن الانبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاستهجان والاستنكار لعودة العيساوي مذكرين بعضهم البعض ما خلفه العيساوي من دمار وتهجير جراء تنظيمه لساحات الاعتصام فيما كتب بعض المعلقين كلمات (تكبير) و (قادمون يا بغداد) ردا على الخبر المفبرك “.



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