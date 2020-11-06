الكاظمي يوجه بإيقاف الإجراءات المتخذة على ثانوية العقيدة للبنات وكلية بغداد

2020/11/06 | 14:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإيقاف الإجراءات المتخذة على ثانوية العقيدة للبنات وكلية بغداد للبنات ومتوسطة دجلة وروضة الشقائق، لحين إيجاد البديل الملائم.

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