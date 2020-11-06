الاعرجي: اياد خفية وراء تراجع الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو

2020/11/06 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، وجود اياد خفية وراء مقتل المدير التنفيذي لشركة دايوو الكورية المكلفة بانشاء ميناء الفاو وتراجعها عن اكمال المشروع، مشيرا الى ان الميناء سيضر في حال اكتماله مصالح بعض الدول.

وقال الاعرجي في تغريدة له على تويتر اليوم (6 تشرين الثاني 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "تراجع شركة دايوو الكورية عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، ومقتل مديرها التنفيذي من قبل، دليلان جليان على وجود أياد خفية تعمل على الإضرار بالعراق وذلك لأهمية هذا المشروع اقتصاديا، وتضرر مصالح بعض الدول في حال إتمامه".

واضاف، "لذا وكلوا بعض الأغبياء والمنتفعين للحيلولة دون إكماله".

وكشفت وزارة النقل، امس الخميس، عن قرار لوزيرها بسحب العمل من شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير اعلام الوزارة فالح هادي في حديث صحفي، ان "شركة دايو الكورية اخلت بالاتفاق المتفق عليه مع الوزارة بشان عمق المشروع ومدته وكلفته، لذلك فان الوزير ابلغهم بسحب العمل منهم واحالته لشركة ثانية".

وأضاف هادي، أن "الشركة يوم امس تواصلت مع الوزارة بشان العودة للاتفاق الاول وتنفيذ اتفاق الوزارة".

فيما تعهد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتوقيع مع شركات جديدة لبدء العمل بمشروع ميناء الفاو.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال اجتماعه مع كوادر الكمارك والموانىء في ميناء أم قصر، اكد ان الموانىء شريان حقيقي في حياة العراقيين، ولن نسمح بأي إهمال فيها".

وأضاف، ان "زيارتنا الثانية وخلال فترة قليلة، جاءت لمتابعة وضع المنافذ الحدودية، لأهميتها في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية"، مبينا ان "هناك تصاعد تدريجي في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، وهذا بفضل الجهود المبذولة فيها".

واشار الى ان "ميناء الفاو الكبير يعد من أولويات حكومتنا، بالرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، وسنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات لبدء العمل به".

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