صابرين الشيخ: الهواية طريق الإعلامي إلى الاحتراف

2020/11/06 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - فاطمة رحمة

تعدُّ الإعلامية صابرين الشيخ من الموهوبات التي استطاعت أن تشق طريقها في الوسط الإعلامي بخطى ثابتة جعلت لها هوية إعلامية مميزة، وكالة الأنباء العراقية (واع) كانت لها وقفة مع صابرين الشيخ التي قالت إنها " تعمل بمبدأ الإعلامي يعرف شيئاً عن كل شيء، وأنها عندما كانت تدرس العلوم السياسية طورت من موهبتها في تقديم البرامج من خلال برنامج (صباح العراقية) على قناة العراقية".

وأضافت أن "برنامج الحرم الجامعي الذي كان يعرض على قناة العراقية حقق لها نجومية على صعيد الشارع".

وأضافت: "لا يسطو جيل على فرصة آخر، ولكل وقته؛ لذلك أجالس زملائي الجدد، وأقدم لهم فرصاً ،وكل جيل قادم محمل بالإبداع ،ولا بد أن يأخذ فرصته" .

وأشارت الشيخ إلى أن "أهم مقومات مهنة تقديم البرامج هي الصوت ،وضبط مخارج الحروف ،والالقاء المتقن ،وسرعة البديهة في تلافي أخطاء الضيوف ،وسعة الثقافة التي تمكن مقدم البرنامج من إدارة الحوار بتمكن وحسن المنطق"، لافتة إلى أن "الاختصاص مهم ،ويفضل أن يعنى الإعلامي بأهمية تطوير نفسه في ميدان إعلامي محدد على أن لا يتخاذل إذا احتاجته المؤسسة في ميدان إعلامي آخر ،ولا بأس من تنقل الإعلامي إلى حيثما تحتاجه المؤسسة ،سواء كان مذيع نشرة أخبار أو مراسل أو مقدم برامج، على أن لا ينسلخ عن ميدانه الذي يتفوق فيه أكثر من سواه" .

وتابعت أنها " تستعد لتقديم برنامج خدمي تناقش فيه الواقع ،وتساعد الناس من خلال قناة العراقية" .

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